Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Intermediate Capital Group-Anlage 19.10.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intermediate Capital Group-Papier an diesem Tag 21,25 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,059 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 845,18 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 16.10.2026 auf 17,96 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 15,48 Prozent gleich.

Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 4,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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