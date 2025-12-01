Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lohnende Intermediate Capital Group-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Intermediate Capital Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 21,18 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,214 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 980,17 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 28.11.2025 auf 20,76 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 1,98 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)