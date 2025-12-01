FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Intermediate Capital Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 21,18 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,214 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 980,17 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 28.11.2025 auf 20,76 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 1,98 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at