FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Intermediate Capital Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 23,94 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,177 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,60 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 20.02.2026 auf 17,38 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 27,40 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at