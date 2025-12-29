FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Intermediate Capital Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 20,64 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 484,496 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 20,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 893,41 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 1,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intermediate Capital Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at