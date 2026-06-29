Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Investmentbeispiel 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Am 29.06.2021 wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,95 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,556 Intermediate Capital Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,31 GBP, da sich der Wert einer Intermediate Capital Group-Aktie am 26.06.2026 auf 16,53 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 24,69 Prozent verkleinert.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,58 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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