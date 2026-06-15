FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intermediate Capital Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Intermediate Capital Group-Aktie 19,21 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 52,056 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 926,08 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,39 Prozent eingebüßt.

Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at