FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren angefallen

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,85 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 45,764 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 853,95 GBP, da sich der Wert einer Intermediate Capital Group-Aktie am 24.07.2026 auf 18,66 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 14,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 5,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at