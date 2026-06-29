International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Anlage unter der Lupe 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.06.2016 wurden International Consolidated Airlines-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,46 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,675 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.06.2026 196,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,83 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,34 Prozent angezogen.

International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 21,41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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