International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Frühe Anlage
|
18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,60 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 62,364 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,68 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 15.05.2026 auf 3,75 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 233,68 GBP entspricht einer Performance von +133,68 Prozent.
International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,70 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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