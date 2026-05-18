FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in International Consolidated Airlines gewesen.

Vor 3 Jahren wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,60 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 62,364 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,68 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 15.05.2026 auf 3,75 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 233,68 GBP entspricht einer Performance von +133,68 Prozent.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,70 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at