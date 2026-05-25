FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 2,02 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 495,050 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 3,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 964,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,49 Prozent erhöht.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 17,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at