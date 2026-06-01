International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Performance
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,60 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 781,100 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 961,51 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 29.05.2026 auf 4,30 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 19,62 Prozent vermehrt.
International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,16 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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