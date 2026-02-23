FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 1,65 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 60,445 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 264,57 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 20.02.2026 auf 4,38 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 164,57 Prozent.

Insgesamt war International Consolidated Airlines zuletzt 19,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at