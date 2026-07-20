International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Anlage im Blick
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.07.2021 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,321 International Consolidated Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (4,44 GBP), wäre die Investition nun 276,89 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 176,89 Prozent gesteigert.
Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 19,60 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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10:04
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:29
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 550 Pence (dpa-AFX)
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14.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
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14.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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13.07.26
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Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|16.07.26
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|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
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