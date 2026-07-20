International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Anlage im Blick 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.07.2021 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,321 International Consolidated Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (4,44 GBP), wäre die Investition nun 276,89 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 176,89 Prozent gesteigert.

Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 19,60 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.07.26 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
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