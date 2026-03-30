FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,99 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 013,537 International Consolidated Airlines-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.03.2026 17 858,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,56 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,58 Prozent erhöht.

International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at