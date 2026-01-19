International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

International Consolidated Airlines-Investmentbeispiel 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in International Consolidated Airlines gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das International Consolidated Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,76 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 266,241 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 261,98 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 16.01.2026 auf 4,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,20 Prozent vermehrt.

International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,75 0,19% International Consolidated Airlines S.A.

