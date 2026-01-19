International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investmentbeispiel
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das International Consolidated Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,76 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 266,241 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 261,98 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 16.01.2026 auf 4,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,20 Prozent vermehrt.
International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
