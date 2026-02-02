International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,70 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,945 International Consolidated Airlines-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 284,41 EUR, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 30.01.2026 auf 4,83 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184,41 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 22,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
