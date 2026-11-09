International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investment
|
09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,75 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 570,646 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (4,34 GBP), wäre die Investition nun 2 474,89 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,49 Prozent angewachsen.
Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 18,82 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,32
|3,10%