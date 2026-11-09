International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Investment 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,75 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 570,646 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (4,34 GBP), wäre die Investition nun 2 474,89 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,49 Prozent angewachsen.

Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 18,82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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