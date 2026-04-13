International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Frühe Anlage
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13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,41 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 415,282 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,88 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 612,96 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 612,96 GBP entspricht einer Performance von +61,30 Prozent.
Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 17,52 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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