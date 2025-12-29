FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,43 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7 000,350 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 454,67 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 24.12.2025 auf 4,78 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 33 454,67 EUR entspricht einer Performance von +234,55 Prozent.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at