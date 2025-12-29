International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,43 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7 000,350 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 454,67 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 24.12.2025 auf 4,78 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 33 454,67 EUR entspricht einer Performance von +234,55 Prozent.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten