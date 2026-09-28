International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Lohnende International Consolidated Airlines-Anlage? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem International Consolidated Airlines-Papier statt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,82 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 261,986 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 4,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,78 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,28 Prozent gesteigert.

International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 19,01 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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International Consolidated Airlines S.A. 5,11 0,35% International Consolidated Airlines S.A.

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