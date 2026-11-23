International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investition im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,79 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,364 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 115,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 15,63 Prozent.
Am Markt war International Consolidated Airlines jüngst 18,95 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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