WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

Langfristige Performance 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien verdienen können.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 1,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 149,331 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,83 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 24 845,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 22,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,76 -1,10% International Consolidated Airlines S.A.

