FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.08.2023 wurden International Consolidated Airlines-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,68 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,471 International Consolidated Airlines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263,10 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 07.08.2026 auf 4,42 GBP belief. Damit wäre die Investition 163,10 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 19,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at