International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Performance im Blick
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12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der International Consolidated Airlines-Aktie statt. Der Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 1,81 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,300 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,99 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 09.10.2026 auf 4,16 GBP belief. Mit einer Performance von +129,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 18,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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