International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Investment im Blick 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden International Consolidated Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,97 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 3 364,738 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 954,24 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 08.05.2026 auf 3,85 GBP belief. Mit einer Performance von +29,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 17,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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