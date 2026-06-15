International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Performance im Blick 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren International Consolidated Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,66 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 602,773 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 629,29 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 12.06.2026 auf 4,36 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 162,93 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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