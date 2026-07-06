FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die International Consolidated Airlines-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.07.2025 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die International Consolidated Airlines-Aktie letztlich bei 3,47 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 288,517 International Consolidated Airlines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 377,67 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 03.07.2026 auf 4,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,77 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 21,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at