International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Frühe Investition 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in International Consolidated Airlines gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem International Consolidated Airlines-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,10 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 439,024 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 626,83 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 23.10.2026 auf 3,95 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,73 Prozent.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 17,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
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