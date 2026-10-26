FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intertek-Investment verdienen können.

Am 26.10.2025 wurde die Intertek-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Intertek-Aktie letztlich bei 50,80 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 19,685 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intertek-Papiere wären am 23.10.2026 1 166,34 GBP wert, da der Schlussstand 59,25 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 16,63 Prozent.

Am Markt war Intertek jüngst 9,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at