FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Intertek-Anteile bei 26,91 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 3,717 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 06.02.2026 166,43 GBP wert, da der Schlussstand 44,78 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66,43 Prozent.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at