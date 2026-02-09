Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage unter der Lupe
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Intertek-Anteile bei 26,91 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 3,717 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 06.02.2026 166,43 GBP wert, da der Schlussstand 44,78 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66,43 Prozent.
Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plc
Analysen zu Intertek plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|51,60
|0,19%