Intertek Aktie

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

Intertek-Anlage unter der Lupe 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Intertek-Anteile bei 26,91 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 3,717 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 06.02.2026 166,43 GBP wert, da der Schlussstand 44,78 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66,43 Prozent.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Intertek plc 51,60 0,19% Intertek plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
