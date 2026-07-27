FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intertek-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.07.2016 wurde das Intertek-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Intertek-Aktie bei 36,54 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 2,737 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 24.07.2026 159,28 GBP wert, da der Schlussstand 58,20 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,28 Prozent angezogen.

Der Intertek-Wert an der Börse wurde auf 8,94 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at