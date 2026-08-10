FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Intertek-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Intertek-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intertek-Anteile an diesem Tag 43,30 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 230,947 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 487,30 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 07.08.2026 auf 58,40 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,87 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Intertek bezifferte sich zuletzt auf 8,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at