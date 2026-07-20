FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intertek-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intertek-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,77 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Intertek-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,993 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Papiere wären am 17.07.2026 10 824,81 GBP wert, da der Schlussstand 58,20 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 8,25 Prozent gestiegen.

Intertek wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,93 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at