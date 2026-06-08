FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intertek-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Intertek-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 47,42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 210,881 Intertek-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,55 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11 503,58 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,04 Prozent angezogen.

Intertek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at