Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage im Blick
|
18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,15 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 243,013 Intertek-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,15 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 645,20 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 36,45 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 8,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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