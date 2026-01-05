Intertek Aktie

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

Intertek-Investition im Blick 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intertek-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Intertek-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Intertek-Papier bei 58,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,230 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.01.2026 784,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,54 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 21,54 Prozent.

Intertek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intertek plcmehr Nachrichten

Analysen zu Intertek plcmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Intertek plc 53,15 0,66% Intertek plc

