FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Intertek-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,52 GBP. Bei einem Intertek-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,904 Intertek-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (58,40 GBP), wäre die Investition nun 111,20 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,20 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Intertek zuletzt 8,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at