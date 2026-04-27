Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Profitable Intertek-Anlage?
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren verloren
Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intertek-Anteile bei 61,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Intertek-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,814 Intertek-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 783,23 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 24.04.2026 auf 48,10 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,17 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Intertek eine Börsenbewertung in Höhe von 7,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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