Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Intertek-Investment 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Intertek eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Intertek-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 47,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,106 Intertek-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 036,30 GBP, da sich der Wert einer Intertek-Aktie am 08.05.2026 auf 49,10 GBP belief. Mit einer Performance von +3,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Intertek bezifferte sich zuletzt auf 7,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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