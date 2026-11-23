So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intertek-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48,34 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 206,868 Intertek-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 59,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 277,62 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,78 Prozent.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at