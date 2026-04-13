FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Intertek-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 43,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Intertek-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,289 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 87,23 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,77 Prozent.

Am Markt war Intertek jüngst 5,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at