Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Lukratives Intertek-Investment?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.03.2025 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 48,86 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 204,666 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (37,34 GBP), wäre das Investment nun 7 642,24 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Intertek eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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