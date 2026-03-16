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Intertek Aktie

Intertek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Lukratives Intertek-Investment? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Intertek eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.03.2025 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 48,86 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 204,666 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (37,34 GBP), wäre das Investment nun 7 642,24 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intertek eine Börsenbewertung in Höhe von 5,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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