Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Performance im Blick
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intertek von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Intertek-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,54 GBP wert. Bei einem Intertek-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,679 Intertek-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 92,04 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 7,96 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Intertek bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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