FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,81 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 172,977 Intertek-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intertek-Papiers auf 44,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 721,70 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,78 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 6,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
