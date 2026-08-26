Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Lukrative Investec-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Investec-Papier an diesem Tag 5,50 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 181,984 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,36 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 156,51 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 15,65 Prozent.
Der Investec-Wert an der Börse wurde auf 5,69 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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