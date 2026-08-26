FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investec-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Investec-Papier an diesem Tag 5,50 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 181,984 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,36 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 156,51 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 15,65 Prozent.

Der Investec-Wert an der Börse wurde auf 5,69 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at