FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Investec-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Investec-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 208,681 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Investec-Aktie auf 6,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 402,34 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Investec eine Börsenbewertung in Höhe von 5,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at