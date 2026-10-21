Investec PLCShs Aktie

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WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50

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Investec-Anlage unter der Lupe 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Investec-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Investec-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,794 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Investec-Papiers auf 5,97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,23 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,23 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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