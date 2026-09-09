FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investec-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Investec-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,50 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, befänden sich nun 39,983 Investec-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 272,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,82 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 172,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Investec belief sich zuletzt auf 5,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at