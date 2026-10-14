Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Frühes Investment
|
14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Investec-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,23 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Investec-Aktie investierten, hätten nun 3 092,136 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 18 382,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,95 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 83,83 Prozent.
Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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