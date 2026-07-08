Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Investec-Investment
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.07.2023 wurden Investec-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Investec-Papier bei 4,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,862 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Investec-Papiers auf 6,14 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,26 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Investec belief sich zuletzt auf 5,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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